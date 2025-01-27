Halk TV ve Barış Pehlivan’a Soruşturma Açıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV’de yayınlanan bir programda, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz bir şekilde kaydedildiğinin ve yayımlandığının yanı sıra, bilirkişinin isminin açıkça hedef gösterildiğinin belirlenmesiyle birlikte harekete geçiyor. Bu durumun, yargılamanın sürecini dolaylı şekilde etkilemeye yönelik sözler içermesi dikkat çekiyor.

BARIŞ PEHLİVAN VE HALK TV’YE SORUŞTURMA AÇILDI

Söz konusu eylemler nedeniyle, Barış Pehlivan ile Halk TV’nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” ve “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçlarından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, bu durumun ciddiyetini değerlendiriyor ve gerekli adımları atmaya hazırlanıyor.