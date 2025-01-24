Halka Arzlarda Seçici Yaklaşımlar Öne Çıkıyor

SPK’DAN DÖRT HALKA ARZA ONAY

Son olarak, SPK yayınladığı bültende; Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret, Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret, Birleşim Grup Enerji Yatırımları ve Enda Enerji Holding olmak üzere dört halka arza onay veriyor. Son yıllarda Borsa İstanbul’da dikkat çekici bir halka arz dalgası yaşıyor. 2020’den itibaren özellikle pandemi döneminde sermaye piyasalarına olan yoğun ilgiyle birlikte halka arzlar borsanın en fazla ilgi çeken alanlarından biri haline geldi. Ancak, bu yükselişin son dönemde yön değiştirdiği görülüyor. Analistler, yatırımcıların halka arzlarda daha seçici bir strateji benimsediğinin altını çiziyor.

HALKA ARZLARDA GEÇMİŞİN TABLOSU

2020 yılında yalnızca 8 şirket halka arz gerçekleştirmiş ve toplamda 1,1 milyar TL büyüklüğünde bir işlem yapılmıştı. 2021 yılında ise bu sayı 52’ye yükselerek dikkat çekici bir artış gösterdi. 2022’ye gelindiğinde Borsa İstanbul’da 40 şirket halka arz edildi. 2023 yılı ise bir rekor yılı oldu; toplam 54 halka arz işlemi gerçekleşti ve TL bazında halka arz hacmi bir önceki yıla göre %311 artarak 79,9 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönemde borsa endeksindeki hızlı yükseliş, yatırımcıların ilgisini artırdı. 2023 yılının Ekim ayında gerçekleştirilen TAB Gıda halka arzına rekor sayıda yatırımcı başvurmuş ve toplamda 4.943.543 kişi katılmıştı. Geçen yıl halka arz sayısı 2023 yılına göre %33 azalarak 34’e düştü. EY Türkiye’nin yayınladığı Küresel Halka Arz Trendleri Raporu’na göre halka arz hasılatı %25 oranında düşerek 60 milyar TL seviyesine indi. Bununla birlikte Türkiye, 2024 yılında halka arz sayısında Avrupa’da ilk sırada yer aldı.

HALKA ARZLARDA TABLO DEĞİŞİYOR

Son dönemlerde piyasalardaki ekonomik politika değişiklikleri ve artan faiz ortamı, halka arzlardaki şirket performansını ve yatırımcı sayısını doğrudan etkiliyor. Eskiden bir halka arzın başlangıcı genellikle hisse fiyatında belirgin yükselişlerle sonuçlanırken, günümüzde bu durum çeşitlilik gösterebiliyor. Artık bazı şirket hisseleri halka arz fiyatının altına düşerken, bazıları yüksek kazanç elde edebiliyor. Şu an itibariyle 2024 yılında borsaya kote olan 34 şirketin 16’sı halka arz fiyatının altında işlem görmekte, 1 şirket (EGEGY) ise halka arz fiyatına yakın seviyelerde işlem görüyor.

YATIRIMCILAR ARTIK DAHA SEÇİCİ

Geçmişte “her halka arz her zaman kazandırır” anlayışından günümüzde, yatırımcıların daha temkinli bir strateji benimsediği bir paradigmaya geçilmiş durumda. Uzmanlar, bu dönemde ve sonrasında halka arzın başarısını etkileyen temel unsurların; şirketin faaliyet gösterdiği sektör, pazar payı, sürdürülebilirliği, ortaklık yapısı, mali durumu, halka arz tutarı ve türü gibi faktörlerin olacağını vurguluyor. Yatırımcıların şirketlerin finansal tabloları, sektör performansları ve piyasa koşulları gibi kriterleri daha dikkatlice analiz ederek karar vermeleri gerektiği ifade ediliyor.