Haberler

Halkapınar’da Yağmur Duası Yapıldı

YAĞMUR DUASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konya’nın Halkapınar ilçesinde yağmur duası yapıldı. Halkapınar Müftülüğü ve İvriz Mahallesi muhtarlığı tarafından organize edilen bu etkinliğe, mahalle halkının yanı sıra çevre mahallelerden de birçok kişi katıldı.

DUA SIRASINDA BEKLENEN BEREKET

İvriz Su Kaynağı mevkisinde kılınan namazın ardından, yağmur yağması ve yılın bereketli geçmesi için dualar edildi. Duanın ardından misafirlere yemek servisi yapıldı ve kurban kesildi. Bu etkinlik, katılımcılar arasında birlik ve beraberliği güçlendirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sakarya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Adapazarı'ndaki kontrplak üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi bilinmiyor ve tesisin hasar gördüğü açıklandı.
Haberler

Bodrum’da Legasea Yatı Suya İndirildi

Bodrum'da inşa edilen 50 metre uzunluğundaki 'Legasea' yatı, 1,2 milyar lira değerle suya indirildi ve gösterişli bir etkinlikle tanıtıldı. Törende yerel yöneticiler ve sektör üyeleri bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.