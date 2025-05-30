Halkapınar’da Yağmur Duası Yapıldı

YAĞMUR DUASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konya’nın Halkapınar ilçesinde yağmur duası yapıldı. Halkapınar Müftülüğü ve İvriz Mahallesi muhtarlığı tarafından organize edilen bu etkinliğe, mahalle halkının yanı sıra çevre mahallelerden de birçok kişi katıldı.

DUA SIRASINDA BEKLENEN BEREKET

İvriz Su Kaynağı mevkisinde kılınan namazın ardından, yağmur yağması ve yılın bereketli geçmesi için dualar edildi. Duanın ardından misafirlere yemek servisi yapıldı ve kurban kesildi. Bu etkinlik, katılımcılar arasında birlik ve beraberliği güçlendirdi.