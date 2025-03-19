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Halkbank, CEV Dörtlü Finale Yükseldi

Halkbank, 2025 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finaline Yükseldi

Halkbank, 2025 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PGE Projekt Warszawa takımını eleyerek dörtlü finale adını yazdırdı. Çeyrek finalin ikinci maçında, Polonya’nın PGE Projekt Warszawa takımına deplasmanda 3-0 (25-20, 25-19, 25-20) yenilen Halkbank, ilk karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldığı için mücadele altın sete taşındı.

Altın Setle Finale Kapı Açıldı

Altın sette rakibine 15-12’lik bir üstünlük kurarak dörtlü finale çıkan Halkbank, büyük bir başarı elde etti. Mücadelenin en değerli oyuncusu ise Halkbank’ın Hollandalı smaçörü Dick Kooy oldu.

Dörtlü Finale Eşleşme Bilgileri

Halkbank, 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Polonya’nın Lodz şehrinde gerçekleşecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde yarı finalde Sir Sicoma Monini Perugia ile Mint Vero Volley Monza arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

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