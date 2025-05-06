Halkbank Dava Süreci ABD Yüksek Mahkemesi’nde

DAVA SÜRECİ VE YARGI SÜRECİ

Halkbank, ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada, Manhattan’daki ABD 2. Bölge Temyiz Mahkemesi’nin 22 Kasım 2024’teki dokunulmazlık talebinin reddedilmesi kararına karşı ABD Yüksek Mahkemesi’ne itiraz etti. Halkbank’ın avukatı Robert Cary, temyiz mahkemesine yazdığı mektupta, bankanın itirazını Yüksek Mahkeme’ye sunduğunu bildirdi. Ancak, bu itirazın Yüksek Mahkeme’nin internet sitesinde yayımlanmadığı belirtiliyor.

Halkbank davası, ikinci kez ABD Yüksek Mahkemesi’nin önüne geliyor. Nisan 2023’te Yüksek Mahkeme, Halkbank’ın Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA) kapsamındaki dokunulmazlık savunmasını reddetmişti. Bununla birlikte, bankanın ABD teamül hukuku çerçevesinde ABD mahkemelerinde yargılanamayacağı iddiasının tekrar gözden geçirilmesi için dosyayı 2. Bölge Temyiz Mahkemesi’ne geri göndermişti. Temyiz mahkemesi, 22 Kasım 2024’te bu iddiayı da reddederek Halkbank’ın yargılanmasının yolunu açtı. Halkbank, bu karara itiraz etmek amacıyla Yüksek Mahkeme’ye başvurmuş ve mahkeme, itiraz için 5 Mayıs 2025 Pazartesi gününe kadar süre vermişti.

Halkbank, 2019 yılında kamuoyuna açıklanan iddianamede, İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde paravan şirketler ve para aktarma kuruluşları aracılığıyla ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanıyor. İddianamede, bankanın bu faaliyetlerle İran’a yönelik ekonomik yaptırımları deldiği ve milyarlarca dolarlık işlemleri gizlice gerçekleştirdiği ifade ediliyor.