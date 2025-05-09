Halkbank Dörtlü Finale Hazır

CEV ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖRTLÜ FİNALİNE KATILIM

Halkbank Ankara, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi dörtlü finaline katılmaya hak kazandı. Başantrenör Radostin Stoytchev, takımın potansiyelini sergileyeceğini ifade ederken, “Dörtlü finale savaşmaya hazır gidiyoruz, hiçbir takımdan korkmayacağız” dedi. 16-18 Mayıs tarihlerinde Polonya’nın Lodz kentinde gerçekleşecek olan bu organizasyonda Türkiye’yi ikinci kez temsil etme imkanı bulan Halkbank, genç oyuncuların da yer alacağı bir kadro ile mücadele edecek.

RADOSTİN STOYTCHEV’İN HEYECANI

Başantrenör Radostin Stoytchev, dörtlü finalde yarışacak olmak üzere düzenlenen basın toplantısında, “Benim için 9. defa Şampiyonlar Ligi’nde final oynayacak olmak büyük bir gurur. 9. seferim olacak ama her zaman ilk seferki gibi heyecanlanıyorum” şeklinde konuştu. Takım kaptanları Micah Ma’a ve Volkan Döne ile genç yetenekler Tuna Uzunkol ve Yiğit Hamza Aslan da toplantıya katıldı.

HAZIRLIK SÜRECİ VE MOTİVASYON

Stoytchev, Halkbank’ın potansiyelinin yüksek olduğunu vurgularken, “Takıma geleli 3 haftadan az bir süre oldu. Ancak geldiğimde 5 oyuncumuz sakattı. Bu nedenle antrenmanlarda eksik bir şekilde hazırlanmamız gerekti. Dörtlü finalde potansiyelimizi göstereceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Stoytchev, “Dörtlü finali kazanmak için her oyuncum yüksek motivasyona sahip. Sporda son sayıya kadar her şey mümkün” dedi.

Halkbank Ankara, tecrübeli oyuncularıyla yüksek bir performans sergileyerek bu önemli turnuvada başarılı olmayı hedefliyor.