Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hazırlanıyor

KAMP ÇALIŞMALARININ İLK AŞAMALARI

Efeler Ligi takımlarından Halkbank Erkek Voleybol Takımı, kamp sürecinin üçüncü gününde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Bolu’da yürüten Halkbank, antrenmanın başlangıcında oyuncuları gruplara ayırarak ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı. Bu çalışmalar sonrasında, pas ve manşet üzerine temel tekniklere odaklandılar.

Yüksek tempoda geçen bu antrenman, sezon öncesi adaptasyon sürecinin önemli bir adımı oldu. Bolu kampı boyunca, Halkbank Erkek Voleybol Takımı, hem fiziksel hem de teknik hazırlıklarını sürdürerek, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.