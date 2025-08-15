Haberler

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hazırlanıyor

KAMP ÇALIŞMALARININ İLK AŞAMALARI

Efeler Ligi takımlarından Halkbank Erkek Voleybol Takımı, kamp sürecinin üçüncü gününde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Bolu’da yürüten Halkbank, antrenmanın başlangıcında oyuncuları gruplara ayırarak ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı. Bu çalışmalar sonrasında, pas ve manşet üzerine temel tekniklere odaklandılar.

Yüksek tempoda geçen bu antrenman, sezon öncesi adaptasyon sürecinin önemli bir adımı oldu. Bolu kampı boyunca, Halkbank Erkek Voleybol Takımı, hem fiziksel hem de teknik hazırlıklarını sürdürerek, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Batman 3 Yeni Otobüs Ekledi

Batman Belediyesi, şehir içi ulaşımı güçlendirmek için filosuna 3 körüklü otobüs kattı. Vali Canalp, bu araçların hijyen ve konfor standartlarını yükselttiğini açıkladı.
Edremit’te Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Edremit'te gerçekleştirilen operasyonda 28,13 gram esrar ve 14 kök kenevir ele geçirildi; bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

