Halkbank’ın 2024 Yılı Üçüncü Çeyrek Sonuçları

HALKBANK’IN FİNANSAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halkbank), 2024 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını duyurdu. Banka, faiz gelirlerinde ve net kârda belirgin artışlarla dikkat çekiyor. 2024/9 döneminde Halkbank’ın faiz gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152 oranında artarak 485,4 milyar TL’ye ulaştı. Bununla birlikte, faiz giderleri yüzde 184 artarak 452,5 milyar TL seviyesine yükseldi. Net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 122’lik artışla 30,3 milyar TL’ye çıktı. Ancak, net faaliyet kârında yüzde 27’lik bir azalma görüldü.

FINANSAL GÖSTERGELERDEKİ DEĞİŞİMLER

Buna karşın, Halkbank net dönem kârını yüzde 44 artırarak 15,1 milyar TL’ye yükseltmeyi başardı. Bankanın bilançosunda bulunan finansal varlıklar yüzde 16, krediler ise yüzde 6 oranında büyüme gösterdi. Mevduatlar, bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artarak 2,4 trilyon TL’ye ulaşırken, özkaynaklarda da yüzde 2 oranında bir artış kaydedildi. Halkbank’ın mali göstergeleri bankanın güçlü bir büyüme trendi izlettiğini ve kârlılığını artırmayı başardığını ortaya koyuyor.

YATIRIMCILAR AÇISINDAN OLUMLU VERİLER

Bu olumlu verilerin yatırımcılar açısından Halkbank hisselerinin piyasa performansını desteklemesi bekleniyor. Bankanın sağlanan mali sonuçları, piyasa aktörleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Kaynak: KAP