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Halkbank, İstanbul’u Yenip Finale Yükseldi

MAÇ SONUCU VE FİNALESA YANIT

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali’nde Halkbank, İstanbul Gençlik Spor’u 3-1 yenerek finale yükseldi. Müsabakanın 2. setinde İstanbul Gençlik Spor’un 10-6 üstünlüğü varken salon aydınlatmasında meydana gelen arıza nedeniyle oyun 25 dakika durdu. Aydınlatma sistemi düzeltildikten sonra oyunculara 5 dakikalık ısınma süresi verildi.

SALON VE HAKEMLER

Müsabaka Yenişehir Salonu’nda oynandı. Maçın hakemliğini Yavuz Akdemir ve Sema Sert Kayıkçı üstlendi.

TAKIM KADROLARI

Halkbank kadrosunda Dick Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Yoandy Leal Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Micah Kupono Maa ve Volkan Done yer aldı. Başantrenörlüğünü Igor Kolakovic yürüttü.

İstanbul Gençlik Spor ise Cansın Ogbai Enaboifo, Morteza Sharifi, Furkan Aydın, Christian Manuel Thondike Mejias, Armin Afshin Far, Yiğit Savaş Kaplan ve Abdulsamet Yalçın kadrosuyla mücadele etti. Başantrenörlük görevini Mustafa Ramazanoğlu üstlendi.

SET SKORLARI VE OYUN SÜRESİ

Müsabakanın setleri 25-17, 20-25, 25-23 ve 25-19 sonuçlandı. Toplam oyun süresi ise 109 dakika sürdü (26, 53, 28, 27).

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