Halkbank, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor

HALKBANK ŞUBELİ KATILIM BANKASI KURUYOR

Halkbank, yeni bir şubeli katılım bankası kurmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuru yaptı. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun daha önce alınan “dijital katılım bankası kurulması” yönündeki kararını iptal edip, “şubeli katılım bankası kurulması” kararı aldığı belirtildi.

DİJİTAL BANKA KARARI DEĞİŞTİ

Açıklamada, “Bankamız Yönetim Kurulu, BDDK’nın ‘Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ve Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik’ kapsamında bağlı ortaklık olarak dijital katılım bankası kurulması kararı almış olmakla birlikte; yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, kurulacak katılım bankasının BDDK’nın ‘Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik’ kapsamında geleneksel katılım bankası (şubeli) olarak kurulmasına karar vermiştir. Alınan karar uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gerekli başvuru yapılmıştır.” ifadesi yer aldı. Bu yeni karar, bankanın sunduğu hizmetleri çeşitlendirecek ve hizmet kalitesini iyileştirecek.