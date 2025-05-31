Halkbank Voleybol Takımı 5 Oyuncu Ayrıldı

HİÇBİR OYUNCUYLA YOL AYRIMI

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 5 oyuncuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, “2024-2025 sezonunun sona ermesiyle birlikte Caner Çiçekoğlu, Dick Kooy, İzzet Ünver, Mirza Lagumdzija ve Sercan Yüksel Bıdak’a veda ediyoruz.” ifadesi yer aldı.

KAPTANLA DA AYRILIK

Halkbank, takımda üç sezondur forma giyen kaptan Micah Ma’a ile de yollarını ayırdı. Efeler Ligi’nde 2024-2025 sezonunu 8. sırada tamamlayan Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final’de mücadele etti.