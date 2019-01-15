Halkbank’ın sitesine erişilemiyor

Sosyal medya kullanıcıları, Halkbank’ın internet sitesine birkaç saattir erişilemediğini duyurdular.

Halkbank’ın internet sitesine yaklaşık iki saattir erişim sağlanamıyor. İnternet bankacılığını kullanamayan ve maaşlarını alamayanlar yaşananlara tepki gösterdi.

Memurların maaşlarını aldığı bugün Halkbank’ın internet sitesine erişim sağlanamıyor. İnternet bankacılığını kullanmak ve maaşlarını almak isteyenler iki saattir işlem gerçekleştiremiyor. Sabah saatlerinden itibaren www.halkbank.com.tr’ye girmek isteyenler “Bu sayfa çalışmıyor” uyarısıyla karşılaşıyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre sosyal medyadan çok sayıda kişi yaşananlara tepki gösterdi. Bazı kişiler mobil uygulamadan da işlem yapamadığını belirtirken, müşteri hizmetlerinin çağrı merkezine ulaşamadıklarını ileri sürenler de var.

Sosyal medyadan gelen bazı tepkilere Halkbank Müşteri Hizmetleri’nin Resmi Twitter hesabından yanıtlar verildi.