‘Halkın Beklentisini Yok Sayan Tutum, Sürdürülecek’ Halkın İradesini Yok Sayıyorlar

HUKUK DARBESELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, gündemdeki teklif üzerine söz aldı. Ayan, “Sabaha yine bir hukuk darbesiyle, bir demokrasi darbesiyle uyandık.” diyerek, CHP belediyeleri dahil yerel yönetimlerdeki 47 kişi hakkında gerçekleştirilen operasyonları kınadı. Ayan, “Bu ülke, sadece halkın iradesine ipotek koyan bir yerde değil.” diyerek, mevcut durumu eleştirdi. Yargı paketi üzerinden halkın beklentisinin yok sayıldığına dikkat çeken Ayan, “Bu Meclis’ten halkın büyük bir beklentisi varken, uzun yıllardır antidemokratik uygulamalardan vazgeçilmesi ve hukuk devleti ilkesine geri dönülmesi bekleniyor. Ancak maalesef bunu ısrarla sürdürmek isteyen bir aklın halen devrede olduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu.

HUKUKİ EŞİTSİZLİKLERİN DEVAM EDİYOR

Ayan, 31 Temmuz 2023 tarihli ‘Kovid izni’ adıyla bilinen yasanın kapsamının dışında bırakıldığını belirtti. Ayan, “İnsan Hakları Derneği’nin raporuna göre; Türkiye’de 1400’ü aşkın hasta mahpus var. Bunun yaklaşık 350’si ağır hasta.” diyerek, paketin bu konuda somut düzenlemeler içermemesini eleştirdi. Ayan, “Ben o zaman soruyorum; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir tutsak, ağır hasta olamıyor mu? Kanser hastalığına bulaşmıyor mu?” diye sordu. Ayrıca, 31 Temmuz tarihli yasada adli ve siyasi mahpuslarla ilgili hukuki eşitsizliklerin giderilmesi beklenildiğini vurguladı.

KOVİD YASASI İÇİN TALEPTE BULUNDU

Ayan, “Kovid izni” olarak bilinen düzenlemelerin, yargı paketinde yer alması gerektiğini ifade etti. “Dünden bu yana bütün basın şunu konuşmaya başladı; ‘AK Parti ile DEM Parti anlaşamadı ve bu yüzden Kovid Yasası 10’uncu Yargı Paketi içerisine girmedi.'” diyerek, bu durumun sorusunu AK Parti sıralarından almak istedi. Ayrıca, “Bir yargı teklifi sunacağız, 10’uncu Yargı Paketi içerisine Kovid yasasının eklenmesini talep edeceğiz.” şeklinde konuştu. Ayan, 2020 tarihli ayrımcı infaz yasasında dışlanan siyasi mahpuslar için eşitlik beklentisini yineleyerek, “Keyfi ve ayrımcı infaz rejiminden kurtulan, herkes için hukuka uygun, öngörülebilir ve adil bir infaz sistemi için düzenlemeler bekliyorduk.” ifadelerini kullandı. Komisyonda, kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve milletvekilleri teklifin maddeleri üzerinde tartışmalarına başladı.