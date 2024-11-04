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Halkın İradesine İpotek Konulamaz

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HÜKÜMET KARARIYLA GÖREVDEN ALMA

İstanbul’da Esenyurt Belediyesi’nde yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ı görevden aldı. Bu yetkililerin yerine kayyım atandı.

KAYYIM KARARLARINA TEPKİ

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kayyım atama kararlarına karşı çıktı. Zeydan, “Çözümsüzlükten beslenen akıl bir kez daha devreye girdi ve halkın iradesi yine hiçe sayıldı. Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yönelik gerçekleştirilen kayyım gaspı yeni bir hukuksuzluğun adıdır. Defalarca denenmiş ancak sonuç alınamamış bir yöntemdir. Halk iradesi bu çürümüş yöntemlerle gasp edilemez, halkın iradesine ipotek konulamaz. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Halkın seçtiği belediyeler halkındır. Bu iradesizleştirme girişimine teslim olmayacağız,” sözleriyle durumu eleştirdi.

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