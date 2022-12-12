Halkın yüzde 70’i Biden’ı istemiyor

Anket sonuçlarına göre Amerika Birleşik Devletleri’nde halkın yüzde 70’i mevcut başkan Joe Biden’ı istemiyor.

ABD genelinde yapılan ankete katılanların yüzde 70’i ABD Başkanı Joe Biden’ın 2024 başkanlık seçimlerinde ikinci kez aday olmasını istemediğini belirtti.

CNCBC televizyonu ile All-America Economic Research şirketi, ABD genelinde 2024 seçimlerine ilişkin anket yaptı.

Ankete göre, ABD halkının yüzde 70’i Biden’ın 2024’te yeniden aday olmasını istemedi.

Demokrat Parti seçmeninin yüzde 57’si Demokrat lider Biden’ın ikinci dönem aday olmaması gerektiğini ifade ederken, bu oran Cumhuriyetçiler arasında yüzde 86, kendini bağımsız olarak nitelendiren seçmenler arasında ise yüzde 66 oldu.

Biden’ın başkan olarak görevini iyi yaptığını düşünenlerin oranı ekim ayında yüzde 46 iken kasım ayında yüzde 41’e düştü, Biden’ın politikalarını onaylamadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 50’den yüzde 54’e çıktı.