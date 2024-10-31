Halkla Birlikte İstanbul’un İradesini Savunacağız

ÖZGÜR ÖZEL’DEN GÖZALTININ ARDINDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği” iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı’na geldi. Özel, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasında, “Biliyorsunuz dün Esenyurt’un iradesine, Esenyurt’ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere, bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve tüm yöneticilerimizle Esenyurt’tayız.” şeklinde konuştu.

MYK TOPLANTISI VE HALK BULUŞMASI

Özgür Özel, MYK’nın ilçe başkanlığında toplandığını belirterek, toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini söyledi. Ayrıca, saat 16.00’da yapılması planlanan halk buluşmasının yerinin değiştiğini aktardı. “Belediye başkanını tutuklayarak Esenyurt Belediyesi’ne el koyanlar, akıllarınca önündeki meydanı daraltmak oraya bariyerlemeler yaparak, polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletebileceklerini düşündüler.” ifadelerini kullanan Özel, “Saat 16.00’daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir.” dedi.

İSTANBUL’UN İRADESİNE SAHİP ÇIKILACAK

Özgür Özel, “Esenyurtlularla birlikte İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız, İstanbul’un iradesini savunacağız, Türkiye’nin geleceğini savunacağız.” sözleriyle durumu özetleyerek, daha sonra MYK toplantısı için partisinin ilçe başkanlığına geçti.