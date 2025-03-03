halle-berry-oscar-gecesine-damga-vurdu

GÖRKEMLİ OSCAR TÖRENİ

Oscar Ödülleri, Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleştirilen muhteşem bir etkinlik ile sahiplerine verildi. Dünyanın dört bir yanından tanınan oyunculardan biri olan Halle Berry, dün gerçekleştirilen törende dikkatleri üzerine çekti. Berry, The Brutalist filminde birlikte rol aldığı Adrien Brody ile yeniden bir araya gelince duygusal bir an yaşadı.

ANILAR CANLANIYOR

22 yıl sonra tekrar Oscar kazanan efsane oyuncu ile geçmişte yaşadığı bir anıyı yeniden canlandıran Berry, eski bir öpücüğü hatırladı. Halle, Brody’nin eşi Georgina Chapman’a “Üzgünüm, Georgina ama bunu yapmak zorundayım” diyerek onun izniyle, Brody’nin boynuna bir kolunu sarıp diğer eliyle omzuna tutunarak öpücük verdi. Bu anları ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaştı.