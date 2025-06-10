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Halsey İstanbul’da Konser Verecek

HALSEY’DEN TÜRK HAYRANLARINA MESAJ

ABD’li sanatçı Halsey, 21 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleştireceği konseri öncesinde Türk hayranlarına bir mesaj iletti. Festival Park Yenikapı’da müzikseverlerle buluşacak sanatçı, Türk dinleyicileriyle bir kez daha karşılaşacak olmaktan duyduğu sevinci ifade etti. “Dünyada en sevdiğim şehirlerden biri olan İstanbul’da konser vereceğim için çok heyecanlıyım. Türkiye, sen her zaman kalbimin bir parçası olacaksın.” şeklinde açıklamada bulundu.

KÜLTÜRÜMÜZE İLGİSİNİ BELİRTİYOR

Röportajlarında Türk kültürüne olan ilgisini sıkça dile getiren Halsey, kendisini “Türk gibi” hissettiğini belirtiyor. Sanatçı, Stagepass & Concerts East ve Biletinal işbirliğiyle bu konseri düzenliyor. Halsey’nin “Closer”, “Boy With Luv”, “Without Me”, “New Americana”, “Colors” gibi hit şarkıları, konser sırasında dinleyicilerle buluşacak. Konserle ilgili daha fazla bilgiye “www.biletinal.com” adresinden erişmek mümkün.

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