Halsey İstanbul’da Konser Verecek

HALSEY TÜRK HAYRANLARINA MESAJ GÖNDERDİ

ABD’li sanatçı Halsey, 21 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleştireceği konser öncesi Türk dinleyicilerine özel bir mesaj iletti. Festival Park Yenikapı’da hayranlarıyla bir araya gelecek olan Halsey, bu buluşma için duyduğu heyecanı paylaşarak, “Dünyada en sevdiğim şehirlerden biri olan İstanbul’da konser vereceğim için çok heyecanlıyım. Türkiye, sen her zaman kalbimin bir parçası olacaksın.” şeklinde konuştu.

HALSEY, TÜRK KÜLTÜRÜNE SUNDUĞU İLGİYLE BİLİNİYOR

Röportajlarında Türk kültürüne olan ilgisini sıkça ifade eden Halsey, kendisini “Türk gibi” hissettiğini dile getiriyor. İstanbul’da, Stagepass & Concerts East ve Biletinal işbirliğiyle düzenlenecek olan konserle birlikte, Türk dinleyicileri ile bir araya gelme fırsatını yakalıyor.

KONSER DETAYLARI İÇİN BİLETİN AL

Halsey, “Closer”, “Boy With Luv”, “Without Me”, “New Americana” ve “Colors” gibi hit parçalara imza atan bir sanatçı olarak dikkat çekiyor. Konseri ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler, “www.biletinal.com” adresine başvurabilir.