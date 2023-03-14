Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

Oyun sırasında sahnede fenalaşan usta oyuncu Haluk Bilginer apar topar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kadıköy’de sahnede fenalaşan sinema ve tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Bilginer’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Usta oyuncu Haluk Bilginer, akşam saatlerinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde(CKM) sahnelenen ‘Kundakçı’ isimli oyunun ikinci perdesinde fenalaştı.

Bilginer, ambulansla Acıbadem’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren Bilginer’in bilincinin açık, durumunun iyi olduğu öğrenildi.