‘Kundakçı’ isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlanan Haluk Bilginer taburcu oldu.

Sevilen tiyatrocu ve oyuncu Haluk Bilginer, Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde aniden fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan usta isim sevenlerini korkuttu.

Bilginer’in yapılan testler sonrasında taburcu olduğu bildirildi. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Oyun Atölyesi’nin Twitter hesabından “Merak eden sevgili seyircilerimiz, Haluk Bey’in tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor” açıklaması yapıldı.