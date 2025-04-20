Haluk Görgün: Milli Havacılığımızın Nişanesi

HALUK GÖRGÜN’ÜN AÇIKLAMASI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından “Yerli motorumuz TEI-PD170, milli elektro-optik kameramız ASELSAN AF500 ve stratejik sınıf İHA’mız AKSUNGUR ile gökyüzünde yakalanan bu sinerji, yalnızca teknik bir başarı değil; milli havacılığımızın kararlılıkla yazdığı yükselişin bir nişanesidir” şeklinde bir açıklama yaptı. Görgün, “Bu tarihi uçuşta; ASPİLSAN tarafından geliştirilen ısıtıcılı bataryamız da yüksek irtifa şartlarında başarıyla test edilmiştir” ifadelerini kullandı.

İLERİ GİDEN TEKNOLOJİ

Bununla birlikte, yerli, milli ve entegre çalışan sistemler ile göklere iz bırakan adımlar atıldığını vurguladı. “Savunma sanayimizde yeni eşikleri birlikte aşıyoruz,” diyen Görgün, emeği geçen tüm mühendisleri, teknisyenleri ve paydaş kurumları kutladı.