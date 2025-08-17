Haluk Levent, Erzurum’da Konser Verdi

HALUK LEVENT’İN UNUTULMAZ KONSERİ

Sevilen sanatçı Haluk Levent, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü isim, Anadolu Rock ve türküleri kapsayan geniş repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Haluk Levent, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’ndaki konserinde “Aşkın Mapushane”, “Ankara”, “Bu Şehir” gibi hit şarkılarını Erzurumlularla birlikte seslendirdi.

ANNE YADİGARI TÜRKÜLER

Konserde Haluk Levent, “Deniz Üstü Köpürür” parçasında zeybek oynayarak izleyicileri coşturdu. Sanatçının sahnesinin vazgeçilmezlerinden biri olan “Annemin Sevdiği Türküler” bölümünde ise rahmetli annesinin sevdiği eserleri yorumlayarak “Bahçe Duvarından Aştım”, “Tombalacık Halimem” gibi hareketli türkülerle Erzurum halkını eğlendirdi.

Ünlü sanatçı, konseri sırasında Gazze’deki zulme de dikkat çekerek “Beni Biraz Anlasana” parçasını, 20 yıl önce Filistinli çocukların kaleme aldığı sözlerle seslendirdi. Haluk Levent, konserini Türk bayrağının görüntülerinin yer aldığı dev ekrandan yansıtılan “İzmir Marşı” ile sona erdirdi.