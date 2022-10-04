Haluk Levent, Onur Şener’in kızı için sahneye çıktı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Ankara’da öldürülen Onur Şener’in kızının eğitim masrafları için sahneye çıktı.

Sanatçı Haluk Levent, Kuruçeşme Paraf Açık Hava’da sahneye çıktı. Yoğun ilgiyle karşılaştığı konserinde Levent çeşitli albümlerinden parçalar seslendirdi.

Seyircileri coşturan sanatçı yaptığı açıklamayla bilet gelirinin Ankara’da dün öldürülen müzisyen Onur Şener’in kızının eğitim masraflarına harcanacağını duyurdu.

Levent, “Bu akşam bu konserin bir anlamı var, amaç farkındalık yaratmak. Bu konserin kalan gelirinin tamamı müzisyen Onur kardeşimizin çocuğu için olduğunu söyleyeyim” dedi.