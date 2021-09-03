Haluk Levent: Sadece arkadaşız yemin ederim

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Acun Ilıcalı’nın ‘O Ses Türkiye’ yarışması için kendisine teklif götürdüğü iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Ilıcalı, Levent’le görüşüyor iddiasına net bir açıklama yapmayan ancak sosyal medyadan espirili bir yanıt veren ünlü sanatçı “Sadece arkadaşız yemin ederim” dedi.

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye ve Survivor’ın yeni sezon çalışmalarına başladı.

Ilıcalı’nın Haluk Levent’i jüri koltuğuna oturtmak için görüştüğü iddia edildi.

‘Ilıcalı, Levent’le görüşüyor’ iddiasına net bir açıklama yapmayan ünlü sanatçı sosyal medyadan espirili bir yanıt verdi.

Levent, “Sadece arkadaşız yemin ederim” diye konuştu.

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan O Ses Türkiye’nin yeni sezon çekimleri kasım ayında başlayacak.