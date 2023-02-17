Haluk Levent: Sizin paranız benim namusum

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana depremde yaptığı yardımlarla ön plana çıkan Haluk Levent açıklamalarda bulundu.

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgeye giden ve yardım çalışmalarına devam ediyor. Daha önce bugün akşam saat 22.00’de bir açıklama yapacağını duyuran ünlü isim, açıklamasını öne çekti. “Sizin paranız benim namusum!” diyen Levent, bölgeye konut yaptıracaklarını ifade etti.

10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki şiddetli depremler binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Kurtarma çalışmalarının hala devam ettiği deprem bölgesinde depremzedelere yardım eden ve AHBAP’ın kurucusu olan Haluk Levent, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Daha önce bugün akşam saat 22.00’de bir açıklama yapacağını duyuran AHBAP Derneği’nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent açıklamasını öne çekti.