Kahramanmaraş merkezli 10 ili sarsan depremle ilgili yardımlarıyla adından söz ettiren Haluk Levent trafik kazası geçirdi.

AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’a yardım götürürken trafik kazası geçirdi.

AHBAP Derneği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yardım çalışmaları ilk günden bu yana sürdürüyor. Depremin merkez üssü Pazarcık’a yeniden giden Haluk Levent, kaza geçirdi. Kaza sebebiyle boynunda bir sıkıntı sonucu boyunluk takıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.