Haluk Levent virüse yakalandı

Wuhan’dan yayılan salgın sanat camiasını sarsmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, corona virüse yakalandı.

Sanatçı kişiliğinin yanında son dönemde kurduğu AHBAP Derneği’ndeki çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, geçtiğimiz eylül ayında koronavirüse yakalanmış ve kısa sürede iyilşerek eski sağlığına kavuşmuştu. Şimdilerde yaz konserleri devam eden ünlü isim, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Levent, sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla Türkiye’nin sevgisini kazanan ve kurucusu olduğu AHBAB derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan Haluk Levent, Eylül 2021’de koronavirüse yakalanmıştı. Ünlü şarkıcı, “Canlarım biliyorsunuz, bugün Moskova’da Rus Kızıl Ordu ile provalar yapacaktım; Cumhuriyet Marşları ile ilgili. Biliyorsunuz Rus Kızıl Ordu ile gelecek ay konserlerim vardı. Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı” demişti.

Levent, “Ben de inanamıyorum, şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Doktor iki kez aşı olduğum için bu şekilde atlattığımı söylüyor. Ama ben neden hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç gün konserlerim var, onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim” açıklamasını yapmıştı.

Kısa sürede eski sağlığına kavuşan ve şimdilerde yaz konserleri devam eden Haluk Levent’in (53) koronavirüs testi pozitif çıktı. İkinci kez koronavirüse yakalandığını duyuran Levent, haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.