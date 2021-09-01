Haluk Levent virüse yakalandı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasıyla corona virüse yakalandığını duyurdu.

AHBAP Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Levent, ‘Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınlık içerisindeyim. Hiçbir belirtisi yok. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerecek. Doktor; iki kez aşı olduğumdan dolayı, böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söyledi’

DÜN KONSER VERDİ

Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Balıkesir’de sahne almıştı…