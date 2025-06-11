Haluk Şentürk’ün Annesi Gölcük’te Defnedildi

YAŞLI LIĞA BAĞLI HASTALIKLARDAN VEFAT

Antalya’da yaşlılık sorunlarına bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Haluk Şentürk’ün annesi Yüksel Şentürk (87), Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde defnedildi. Cenaze törenine, Şentürk’ün menajerliğini üstlendiği Deniz Seki, Linet Mor Menashe, Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Sinan Özen ve ‘Kuşum Aydın’ ismiyle tanınan Muharrem Aydın Uğurlular katıldı. Yüksel Şentürk, yaşlılıkla ilgili sağlık sorunları sebebiyle yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Antalya’daki özel bir hastanede vefat etti.

CENAZE TÖRENİ YEREL CAMİDE GERÇEKLEŞTİ

Şentürk’ün cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Gölcük’e getirildi. Gölcük Merkez Camisi’nde Haluk Şentürk ve ailesi, taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Yüksel Şentürk, Gölcük Şehitler Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine katılan isimlerin yanı sıra, Bengü, Merve Özbey, Emre Altuğ, Haluk Levent, Edis ile İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da çelenk gönderdi.