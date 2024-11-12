Ham Altın Kotası Getirildiği Açıklandı

HAM ALTIN KOTASI BELİRLENDİ

Mücevher üreticilerinin kullanımına yönelik olarak ham altın kotası belirlendi. Üreticiler, bağlı oldukları oda tarafından düzenlenecek kapasite raporları ile 50 kilograma kadar işlenmemiş altın alımı için başvuruda bulunabiliyor. Kuyumcuların altına erişimde yaşadıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması ve altın fiyatlarındaki yükselişin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla mücevher üreticilerinin kota kapsamında ham altın ithal etmesine izin veriliyor. Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün konuya dair yazısında, işlenmemiş altın ithalatındaki artışın cari açık ile ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz yansımaları sebebiyle, 2023’ten itibaren işlenmemiş altın ithalatı için kota uygulandığı belirtiliyor. Bu kotanın bir kısmı Ziraat Bankası ile Vakıf Katılım Bankası’na tahsis edilmiş durumda.

MÜCEVHER ÜRETİCİLERİNİN AİDATLARI

Sektörden gelen talepler sonucunda, mücevher üreticilerinin hammaddeye erişimde yaşadıkları sorunların giderilmesi ve fiyat marjlarındaki artışın olumsuz etkilerinin azaltılması adına, kota kapsamında işlenmemiş altın satın alımına imkan tanındığı ifade ediliyor. Yazıda, mücevher üreticilerinin bu aydan itibaren işlenmemiş, yarı işlenmiş ve toz haldeki altın imalatı için başvurud bulunabileceği kaydediliyor. İşlenmemiş, yarı işlenmiş ve toz haldeki altın imalatı, gümüş ya da adi metallerin altınla kaplanması, altın ve gümüşün platinle kaplanması, takı ile mücevher imalatı ve bu ürünlerin toptan ve perakende ticareti gibi alanlarda faaliyet gösterenler, “mesleki faaliyet belgesi” ya da “sicil tasdiknamesi” belgeleri ile bağlı oldukları oda tarafından düzenlenecek kapasite raporları ile 50 kilograma kadar işlenmemiş altın alımı için başvuruda bulunabiliyor. Başvurular Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası’na yapılacakken, ödemeler yapıldıktan sonra işlenmemiş ithal altın kuyumculara teslim edilecek. Altın teslimatları İstanbul merkezli gerçekleştirilecek. Mücevher üreticileri, bir ay içerisinde birden fazla bankaya altın alım talebinde bulunamayacak, aksi takdirde kuyumcunun tüm talepleri iptal edilecek.

Bu yıl yüzde 30’dan fazla artış gösteren ve bir dizi rekor kıran ons altın, Donald Trump’ın seçim zaferi ve Fed’in faiz indiriminden sonra yükselen dolar tarafından olumsuz etkilenmesi sonucu dalgalı bir haftanın ardından düşüşe geçti. Spot piyasalarda ons altın, yüzde 1’i aşan düşüşle 2 bin 653 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın, 2 bin 935 liraya kadar geriledi.