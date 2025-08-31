Hamamözü’nde Çocuklar Yağmur Duası Yaptı

ÇOCUKLARDAN YAĞMUR DUASI ETKİNLİĞİ

Amasya’nın Hamamözü ilçesinde bir grup çocuk yağmur duası için sokaklara çıktı. Geleneksel bir uygulama olan ‘Hantse Guaşe’yi yeniden canlandırmak amacıyla kapı kapı dolaşan çocuklar, mahalle sakinlerinden bulgur, yumurta, yağ ve su topladı. Saray Mahallesi’nde toplanan bu çocuklar, ellerinde kuklalar ve sepetlerle evleri ziyaret etti.

DUALAR VE GELENEKSEL TOPLANTI

Çocuklar, bir ağızdan söyleyerek “yağ yağ yağmur, teknede hamur, ver Allah’ım ver sicim gibi yağmur” dua etti. Mahalle sakinleri de çocukların dualarına destek olmak amacıyla üzerlerine su serpti. Etkinliğin sonunda çocuklar ve mahalle sakinleri toplanarak birlikte dua ettiler. Mahalleli Esin Arslan, “Hantse Guaşe’yi çocuklarımıza öğretmek, büyüklerimize de eski günleri hatırlatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın duaları ile yöremize ve yurdumuza bol rahmetler diliyoruz” diyerek etkinliğin amacını açıkladı.