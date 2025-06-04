Hamaney: “ABD, Bizi Muhtaç Hale Getirmek İstiyor.”

HAMANEY’DEN ABD’YE CEVAP

Tahran – İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran’ın kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin vefatının 36. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Hamaney, ABD’nin amacının İran’ı nükleer teknolojiden mahrum bırakmak olduğunu belirterek, “Bizi kendilerine muhtaç hale getirmek istiyorlar. Bu konuda hiçbir şey yapamazlar” ifadesini kullandı.

SİYASİ SİSTEM VE DEVRİMİN ETKİLERİ

Hamaney, İran’ın siyasi sisteminin köklü bir devrimin sonucu olduğunu vurguladı. “Siyasi sistemimiz büyüyüp güç kazanmış bir sistemdir. Bu devrimin lideri, vefatının üzerinden 30 yılı aşkın süre geçmesine rağmen hala dünyada etkisi hissedilen büyük bir şahsiyettir” dedi. Ayrıca ABD’nin küresel alandaki gücünün zayıfladığını ve Siyonizm’e karşı artan nefretin bu devrimin sonuçları arasında yer aldığını kaydetti.

KOMPLOLAR VE İRAN’IN DİRENCİ

Hamaney, İran devrimine karşı yürütülen çeşitli komploların “hiçbir dünya devriminde görülmediğini” ifade ederek, “İran İslam Cumhuriyeti, tüm bu planlara ve düşmanlıklara karşı direnç gösterdi. Bu komplolar etkisiz hale getirildi. İran, bugüne kadar binden fazla komployu boşa çıkardı ve bazılarına da doğrudan cevap verdi. Amaç, İran’ı zayıflatmaktı ancak aksine ülkemizin hem içeride hem dışarıda gücü ve yetenekleri arttı” dedi.

Hamaney, ulusal bağımsızlığın dış güçlere bağımlı olmamak anlamına geldiğini belirtti. “Ulusal bağımsızlık, ülkenin ABD veya benzeri ülkelerin onayını beklememesi demektir. Bu bağımsızlığın bir ifadesi de ‘kendimiz başarabiliriz’ ilkesidir” dedi. Ayrıca, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere de değinen Hamaney, “Nükleer konudaki ABD planı, tamamen ulusal bağımsızlık anlayışımıza karşıdır. Direniş, büyük güçlerin iradesine boyun eğmemektir” ifadesini kullandı.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME VE NÜKLEER SANAYİ

Hamaney, İran’ın nükleer alanda kendi imkanlarıyla ilerlediğinin altını çizerek, “Nükleer sanayi sadece enerji üretimiyle sınırlı kalmayan, birçok bilimsel alanı etkileyen temel bir sektördür. Uranyum zenginleştirme, nükleer meselenin kilit noktasıdır ve düşmanlar da buraya odaklanmıştır” dedi. Ayrıca, ABD’nin güvenilmezliğini geçmişteki deneyimlerle tecrübe ettiklerini ifade etti.

ABD’NİN İTİRAZINA HİTAP

Son olarak, Hamaney ABD’nin İran’ı nükleer teknolojiden mahrum bırakmayı amaçladığını belirtti ve “ABD’nin ilk talebi, İran’ın nükleer sanayiye sahip olmaması. Bizi kendilerine muhtaç hale getirmek istiyorlar. Cevabımız net. Bu konuda hiçbir şey yapamazlar” dedi. Hamaney, ABD’nin boş yere karar vermeye çalıştığını vurgularken, “Bomba yerine kurşunla insanları öldürüyorlar. Bir insan daha ne kadar alçak, zavallı ve kötü niyetli olabilir?” diyerek ABD’nin bölgeden çıkarılması gerektiğini belirtti.