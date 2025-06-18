Hamaney’in Dini Kimliği Merak Ediliyor

SUİKAST AÇIKLAMALARI VE HAMANEY’İN KÖKENİ

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı hava operasyonları sonrasında, yapılan suikast açıklamaları Ayetullah Hamaney’in siyasi etkisini, dini kimliğini ve kökenini gündeme getirdi. Bu bağlamda, “Peki, Ayetullah Hamaney Türk mü?” sorusu gündeme geliyor.

HAMANEY’İN DOĞUMU VE EĞİTİMİ

Ayetullah Ali Hamaney, 17 Temmuz 1939 tarihinde İran’ın Meşhed şehrinde ailesinin ikinci erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba tarafı Azerbaycan Türkü olan Hamaney’in annesi ise Yezdli’dir. Hamaney, dört yaşındayken büyük kardeşi Seyyid Muhammed ile dini eğitim veren mektebe gönderildi. Burada alfabe öğrenip Kuran’ı kerim kurslarına katıldı. İki kardeş, daha sonra “diyanet dar ut Talimi” adı verilen yeni kurulan okulda ilköğrenimine devam etti.

Liseye geçen Hamaney, Cami-el-Mukaddemat, Sarf ve Nahv havzasına girdi. Babası ve diğer eğitimcilerinden edebiyat ve Mukaddemat dersleri aldı. “Resail” ve “Mekasıb” derslerini “Hac Şeyh Haşim Kazvini” nezdinde okudu. “Satıh’ı Fıkıh” ve “Usulü-Fıkıh” derslerini de babasından öğrenerek, Mukaddemat ve Satıh eğitim dönemini toplamda 5.5 yılda bitirmiş oldu.

SİYASİ KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Ali Hamaney, 1963 yılında Ayetullah Ruhullah Humeyni önderliğindeki İslami Hareket’e katıldı. 1977’de İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi tarafından sürgün edilmek istense de İslami Hareket’in büyümesi üzerine sürgün edilmedi ve Meşhed şehrine geri döndü. İran İslam Devrimi gerçekleştiğinde, Ayetullah Humeyni’nin sürgünden dönmesiyle İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı ve Tahran’a geldi. 1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcılığı görevine getirildi ve aynı yıl Tahran vekili olarak İslami Şûra Meclisi’ne seçildi.

1980 yılında Humeyni tarafından İran Yüksek Savunma Şurası üyeliğine atandı. İran-Irak Savaşı’nda da aktif görev aldı. 27 Haziran 1981 tarihinde Ebuzer Camisi’ne yapılan bombalı saldırıda ağır yaralanarak önemli bir olay yaşadı. İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai’nin bu saldırı sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından, Ekim 1981’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 16 milyon oy alarak 3. İran Cumhurbaşkanı seçildi. Daha sonra 1985 yılında ikinci kez bu göreve getirildi.

DİNİ LİDERLİĞE YÜKSELMESİ

Ayetullah Humeyni tarafından 1986 yılında kurulan Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin Başkanlığı’na getirilen Hamaney, 1964 yılında Khojaste Bagherzadeh ile evlendi. Bu evlilikten, Mojtaba Khamenei, Hoda Khamenei, Boshra Khamenei, Masoud Khamenei, Meysam Khamenei ve Mostafa Khamenei adında toplam 6 çocuğu oldu. 3 Haziran 1989’da Ayetullah Humeyni’nin vefatı sonrası, 4 Haziran 1989’da Haşimi Rafsancani’nin tavsiyesi ile Uzmanlar Meclisi tarafından dini lider olarak seçildi.