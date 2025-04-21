Hamas, 19 Nisan’da Pusu Yayımladı

İZZEDDİN EL-KASSAM TUGAYLARI GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLADI

Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, 19 Nisan’da Gazze Şeridi’nde İsrail askerlerine düzenlediği pusu anını içeren görüntüleri kamuoyuna sundu. “Kılıç Kırma” ismiyle yayımlanan videoya göre, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin doğusunda, Avde caddesindeki İsrail güçleri hedef alındı. Videolarda, tünelden çıkarak İsrail ordusuna ait “Storm” tipi askeri araca ateş açan Kassam Tugaylarının görüntüleri yer alıyor.

PUSU ANLARI VE SONUÇLARI

Kassam Tugaylarının, sivil araçların bölgeden ayrılmasını bekleyerek İsrail ordusuna ait askeri aracı füze ve ateşli silahlarla vurduğu anlar da video içerisinde yer aldı. Pusuya düşürülen aracın devrildiği ve içindeki İsrail askerlerinin öldüğü bildirilen görüntülerde, ölü sayısına dair bilgi verilmedi. Olay yerine gelen İsrail ordusuna ait destek güçlerinin de “Telfeziyye 3” tipi bir anti-personel patlayıcıyla hedef alındığı anlar videolara yansıdı. Aynı zamanda, Kassam tarafından yayımlanan görüntülerde bölgede yeni kurulmuş bir İsrail askeri mevzisinin “RPG” roketleri ve havan toplarıyla hedef alındığı da görüldü.

İsrail ordusu, 19 Nisan’da yaptığı açıklamada, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne saldırıları yeniden başlattığı 18 Mart’tan bu yana “ilk kez” bir askerinin öldüğünü duyurdu. Ordudan gelen açıklamada, Beyt Hanun’da bir grup İsrail askerinin hedef alındığı ve saldırıda 35 yaşındaki kıdemli bir subayın hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 5 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.