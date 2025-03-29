Hamas’a Mısır ve Katar’dan Yeni Teklif

HAMAS’IN YENİ TEKLİF AÇIKLAMASI

Hamas, Mısır ve Katar’ın Gazze ile ilgili kendilerine 2 gün önce yeni bir teklif sunduğunu ve bunu kabul ettiklerini duyurdu. Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir görüntülü mesaj yayımladı.

İSRAİL’İN SAVAŞ TAKTİKLERİ

Hayye, İsrail’in savaşı uzatmayı hedeflediğini ve hükümeti iktidarda tutmak için anlaşmaya varmaktan kaçındığını ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun daha önce anlaşmayı bir yıl geciktirdiğini hatırlatan Hayye, “Netanyahu, arabulucuların ateşkes ve İsrail’in Gazze’den çekilmesi yönünde bir anlaşma sağlama girişimlerini engelledi. Ancak bu yıl 19 Ocak tarihinde kararlılığımız, pozitifliğimiz ve esnekliğimizle bir anlaşmaya varıldı.” dedi. Hayye, İsrail’in anlaşmanın ilk aşamasına uymadığını, ama Hamas’ın tüm maddeleri yerine getirdiğini belirtti.

MÜZAKERE SÜRECİ VE ANLAŞMANIN GECİKİŞİ

Hayye, İsrail’in ikinci aşamanın başlangıcı için müzakere masasına oturmadığını ve Philadelphi Koridoru’ndan tam olarak çekilmediğini, bunun yanı sıra saldırılara daha şiddetli bir şekilde devam ettiğini söyledi. Sınır kapılarının kapatıldığını vurgulayan Hayye, sadece daha önce imzalanan anlaşmaya uyulmasını istediklerini ve bu taleplerinin tüm dünyaya iletildiğini aktardı. “Savaşın durması amacıyla tüm tekliflere pozitif ve sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaştık. 2 gün önce Mısır ve Katar’dan gelen bir teklifi olumlu karşılayarak kabul ettik. Umuyoruz ki İsrail, bu teklifi bozmaz ve arabulucuların çabalarını boşa çıkarmaz.” şeklinde konuştu.