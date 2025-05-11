Hamas, ABD ile Olumlu Görüşmeler Yapıyor

HAMAS’TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Hamas, ABD yönetimiyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda “ateşkesin sağlanması, Gazze’ye girişlerin açılması ve insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğindeki bu konuya çok olumlu yaklaştıklarını” duyurdu. Ayrıca, ABD-İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander’ın serbest bırakılacağını bildirdi. Hamas’ın sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin katkılarıyla son günlerde ABD yönetimiyle gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçlarına yer verildi.

IDAN ALEXANDER’IN SERBEST BIRAKILMASI

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı Gazze Şeridi’nde bulunan asker esir Idan Alexander’ın serbest bırakılacağını belirtti. Açıklamada, Alexander’ın serbest kalmasının “ateşkesin sağlanması, Gazze’ye geçişlerin açılması ve insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri” olacağı aktarıldı. Hamas, “yoğun müzakerelere başlayarak ciddi bir çaba ile savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze’nin idaresinin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için” hazır olduğunu vurguladı.

İSRAİL BAŞBAKANI’NDAN İYİ NİYET GÖSTERGESİ

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi ile yaptığı toplantıda, Hamas’ın ABD vatandaşı olan İsrailli esir Alexander’ı Başkan Donald Trump’ın bölgeyi ziyareti sırasında iyi niyet göstergesi olarak serbest bırakabileceğini belirtti. İsrail devlet televizyonu KAN’ın toplantıya katılan yetkililere dayandırdığı habere göre, Başbakan Netanyahu, Hamas’tan gelen serbest bırakma ihtimalini “memnuniyetle” karşıladı. KAN, Alexandar’ın serbest bırakılmasının Gazze Şeridi’ne insani yardım girişinin yeniden başlaması karşılığında gerçekleşeceğini öne sürdü.