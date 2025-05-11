Hamas, ABD-İsrail Vatandaşını Serbest Bırakıyor

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin katkısıyla son günlerde Hamas’ın ABD yönetimi ile iletişim kurduğu aktarıldı. Açıklamada, ABD-İsrail ikiz vatandaşı olan Gazze Şeridi’ndeki asker Edan Alexander’ın serbest bırakılması süreci hakkında bilgi vererek, “Alexander’ın serbest bırakılması, ateşkesin sağlanması, Gazze’ye geçişlerin açılması ve insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri” diye belirtildi. Hamas ayrıca, “Yoğun müzakerelere başlayarak ciddi çabayla savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varılması, karşılıklı rızayla esir takasının yapılması ve Gazze’nin idaresinin bağımsız, profesyonel bir yapıya bırakılması için” hazır olduğunu vurguladı. Hamas, bir an önce ateşkes müzakerelerine başlamaya ve savaşı sona erdirmeye istekli olduğunu ifade etti. Ayrıca Katar, Mısır ve Türkiye’ye teşekkür eden Hamas, bu ülkelerin geçmişteki siyasi ve insani çabalara olan katkısını takdir etti.

İSRAİL’DEN YANIT

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “ABD, Hamas’ın Edan Alexander’ı Amerikalılara bir jest olarak, herhangi bir bedel veya şart olmadan serbest bırakma niyetini bildirdi” denildi. Ayrıca açıklamada, İsrail’in politikasının ateş altında müzakerelerin sürdürülmesi olduğu belirtildi.

WİTKOFF’TAN İSRAİL’E ELEŞTİRİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Alexander’ı serbest bırakma sürecini desteklemek için yarın İsrail’e gitmesinin beklendiği ifade edildi. İsrail Kanal 12 Televizyonu’nun haberine göre Witkoff, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin Gazze’deki savaşı uzattığını bildirdi. Witkoff bu değerlendirmeleri, Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede dile getirdi. Görüşmenin ne zaman ve nerede yapıldığına dair bir bilgi verilmedi. Witkoff, “Esirleri geri getirmek istiyoruz ama İsrail savaşı bitirmeye hazır değil.” şeklinde bir ifade kullandı. Netanyahu hükümetinin Gazze’deki tutumunu eleştiren Witkoff, “İleriye dönük net bir yol göremediğimiz ve bir anlaşmaya varılması gerektiği halde hükümet savaşı uzatıyor.” dedi. Bu eleştiriler, Trump’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan bölge ziyareti öncesinde meydana geldi. Ayrıca, bu açıklamalar, İsrail’in Gazze’deki savaşı genişletme niyetleri hakkında hassas bir zamanlamada yapıldı.