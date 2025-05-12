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Hamas, ABD’li Esiri Serbest Bıraktı

HAMAS’IN SERBEST BIRAKILAN ESİR

Hamas, ABD ve İsrail vatandaşı olan Edan Alexander’ı serbest bırakıyor ve onu Kızıl Haç ekiplerine teslim ediyor. Bu gelişme, Gazze’de yaşanan son olaylarla bağlantılı olarak dikkat çekiyor.

HIZLI GELİŞMELER

Bu serbest bırakma, bölgedeki gerginliğin azalmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Edan Alexander’ın durumu, uluslararası kamuoyunun ilgisini çeken önemli bir konu haline geliyor.

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Kızıl Haç’ın durumu değerlendirmesi bekleniyor. Gelişmeler, uluslararası ilişkiler açısından önem taşıyor ve bölgedeki diğer esirlerin durumu için bir umut ışığı yaratıyor.

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