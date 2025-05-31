Hamas, ABD’li Temsilciye Yanıt Verdi

ATEŞKES ÖNERİSİNE CEVAP İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ateşkes önerisine dair cevabını arabuluculara ulaştırdığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, “Ulusal istişare turunun ardından ve halkımıza ve onun yaşadığı acılara karşı yüksek sorumluluğumuzdan hareketle, Hamas bugün, ABD’li temsilci Steve Witkoff’un son önerisine yönelik cevabını arabuluculara teslim etti” denildi.

KALICI ATEŞKES VE İNSANİ YARDIMLAR

Açıklamada, verilen cevabın kalıcı bir ateşkes sağlanması, Gazze Şeridi’nden tam bir çekilme ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışının sağlanmasını hedeflediği vurgulandı. Anlaşma çerçevesinde, ellerinde bulunan hayatta kalan on esirin serbest bırakılacağı ve on sekiz cenazenin teslim edileceği bilgisi paylaşıldı. Buna ilave olarak, üzerinde mutabık kalınacak sayıda Filistinli esirin de serbest bırakılacağı kaydedildi.

Beyaz Saray’DAN ONAY!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde “Özel Temsilci Steve Witkoff ve Başkan’ın (Donald Trump), Hamas’a, İsrail’in de destekleyip onayladığı bir ateşkes önerisini sunduğunu teyit edebilirim. Bu öneri Hamas’a gönderilmeden önce İsrail tarafından onaylandı” şeklinde açıklama yaptı. Leavitt, ayrıca bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Hamas’ın yazılı açıklamasında ise söz konusu önerinin “sorumluluk bilinciyle” inceleneceği ve verilecek cevabın “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı” ifade edildi.