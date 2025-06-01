“Hamas, ABD’nin Ateşkes Teklifine Cevap Verdi.”

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Şimdiye kadar 54 bine yakın masumu kaybeden İsrail, ateşkes çağrılarına önemli ölçüde duyarsız kalıyor. Son gelişmeler, Gazze’deki masumların kurtulması adına bir ateşkes umudunu artırmış olsa da bu süreç bir çıkmaza girdi.

HAMAS CEVABINI ARABULUCULARA TESLİM ETTİ

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ateşkes önerisine yönelik cevabını arabuluculara iletti. Hamas’tan yapılan açıklamada, “Ulusal istişare turunun ardından ve halkımıza ve onun yaşadığı acılara karşı yüksek sorumluluğumuzdan hareketle, Hamas bugün, ABD’li temsilci Steve Witkoff’un son önerisine yönelik cevabını arabuluculara teslim etti” denildi. Açıklamada cevabın, kalıcı bir ateşkes sağlanmasını, Gazze Şeridi’nden tamamen geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların sürekli akışını sağlamak amacı taşıdığı vurgulandı.

ESİR TAKASI

Yapılan açıklamada, anlaşma çerçevesinde, ellerindeki hayatta olan on esirin serbest bırakılacağı ve buna ek olarak on sekiz cenazenin teslim edileceği ifade edildi. Ayrıca, belirli sayıda Filistinli esirin de serbest kalacağı belirtiliyor.

HAMAS, ABD’NİN ÖNERİSİNDE 3 DEĞİŞİKLİK İSTEDİ

İsrail basınına göre, Hamas, “serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük ateşkes” dahil olmak üzere anlaşmanın genel hatlarını kabul etti. Ancak Hamas, daha önceki 90 günlük ateşkes talebinin aksine, teklifte 3 değişiklik istedi. Bu değişiklikler, “esirlerin serbest bırakılmasının 60. güne kadar devam etmesi, İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi için net bir takvim belirlenmesi ve ABD’nin, ateşkes önerisinin savaşı kesin olarak bitireceğine dair garanti vermesi” şeklinde sıralandı. Hamas, teklifin tamamen kabul edilmediğini, ancak büyük ölçüde olumlu bir yanıt verdiğini belirtti.

ABD ‘KABUL EDİLEMEZ’ BULDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas’ın cevabının “hiç bir şekilde kabul edilemez” olduğunu ifade etti. Witkoff, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hamas’ın ABD’nin önerisine verdiği cevabı aldım. Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi sadece geriye götürüyor” dedi. Witkoff, Hamas’ın, önerilen çerçevenin kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

ATEŞKES İÇİN TEK YOL ÖNERİNİN KABUL EDİLMESİ

Witkoff, ölen ve hayatta kalan esirlerin yarısının ailelerine geri dönmesini sağlamak amacıyla dolaylı görüşmelerin kalıcı olması için 60 günlük bir ateşkesin sağlanmasının, önerinin kabul edilmesine bağlı olduğunu vurguladı.