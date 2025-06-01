Hamas, ABD’nin Teklifine Yanıt Verdi

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Şimdiye kadar 54 bine yakın masumu öldüren İsrail, ateşkes çağrılarına kulak tıkamış durumda. Son yaşanan gelişme, Gazze’de masumların kurtulması için ateşkes olabileceğine dair umutları artırmıştı fakat süreç çıkmaza girmiş görünüyor.

HAMAS’IN ATEŞKES CEVABI

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ateşkes önerisine dair cevabını arabuluculara teslim etti. Hamas’tan yapılan açıklamada, “Ulusal istişare turunun ardından ve halkımıza ve onun yaşadığı acılara karşı yüksek sorumluluğumuzdan hareketle, Hamas bugün, ABD’li temsilci Steve Witkoff’un son önerisine yönelik cevabını arabuluculara teslim etti” denildi. Açıklamada cevabın, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi’nde tam bir geri çekilmeyi ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Bu anlaşma çerçevesinde, ellerindeki hayatta olan on esirin serbest bırakılacağı ve buna ek olarak on sekiz cenazenin teslim edileceği ifade edildi. Buna karşılık, üzerinde mutabık kalınacak sayıda Filistinli esirin de serbest bırakılacağı kaydedildi.

HAMAS’TAN DEĞİŞİKLİK TALEBİ

İsrail basınına göre, Hamas’ın, serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük ateşkes dahil olmak üzere anlaşmanın genel çerçevesini kabul ettiği bildirildi. Bununla birlikte, Hamas’ın 90 günlük ateşkes talebine karşı tavrında bir değişiklik olduğu fakat yine de ateşkes teklifinde 3 değişiklik talep ettiği aktarıldı. Hamas, “Esirlerin serbest bırakılmasının 60. güne kadar devam etmesi, İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi için net bir takvim belirlenmesi ve ABD’nin, ateşkes önerisinin savaşı kesin olarak sonlandıracağına dair garanti vermesini” istedi. Haberde, Hamas’ın ateşkes önerisini tam olarak kabul etmemiş olsa bile büyük oranda olumlu bir yanıt verdiği vurgulandı.

ABD’NİN TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’nin ateşkes teklifine Hamas’ın verdiği cevabın “hiç bir şekilde kabul edilemez” olduğunu belirtti. Witkoff, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hamas’ın ABD’nin önerisine verdiği cevabı aldım. Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi sadece geriye götürüyor. Hamas, önümüzdeki hafta hemen başlayabileceğimiz dolaylı görüşmelerin temeli olarak sunduğumuz çerçeve önerisini kabul etmeli.”

ATEŞKES İÇİN TEK YOL

Witkoff, hem ölen hem de hayatta kalan esirlerin yarısının ailelerine döneceği dolaylı görüşmelerin kalıcı olması için 60 günlük bir ateşkes sağlanmasının tek yolunun bu önerinin kabul edilmesinden geçtiğini vurguladı.