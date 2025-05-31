Dünya

Hamas, ABD’nin Teklifini Değerlendiriyor

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HAMAS’IN ATEŞKES TEKLİFİNE YANITI

Hamas, dün gerçekleştirdiği açıklama ile ABD aracılığıyla kendilerine gönderilen ateşkes önerisini aldığını doğruladı. Bugün yayımlanan yeni açıklamada, “Arabulucular vasıtasıyla bize ulaştırılan Witkoff’un teklifini, diğer Filistinli direniş hareketleriyle istişare ederek ele alıyoruz” ifadeleri yer aldı.

BEYAZ SARAY’DAN ATEŞKES ONAYI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili açıklamada bulundu. Leavitt, “Başkan Trump ve Özel Temsilci Witkoff’un Hamas’a, İsrail’in önceden onayladığı bir ateşkes teklifini sunduklarını teyit edebilirim. Taraflar arasındaki diplomatik temaslar sürüyor” dedi. Hamas’ın açıklamasında, teklifin örgütün ilgili birimleri tarafından “ciddi bir sorumluluk bilinciyle” değerlendirildiği vurgulandı. Ayrıca verilecek yanıtın, “Gazze’deki Filistin halkının menfaatlerini gözeten, insani yardımların erişimini kolaylaştıran ve kalıcı bir ateşkese zemin hazırlayan” bir nitelikte olacağı belirtildi.

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