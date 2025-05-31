Hamas, ABD’nin Teklifini Gözden Geçiriyor

HAMAS’TAN ATEŞKES TEKLİFİNE YANIT

Hamas, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD aracılığıyla kendilerine iletilen ateşkes önerisini teslim aldığını doğruladı. Bugün yayımlanan yeni açıklamada ise, “Arabulucular vasıtasıyla bize ulaştırılan Witkoff’un teklifini, diğer Filistinli direniş hareketleriyle istişare ederek ele alıyoruz” denildi.

BEYAZ SARAY’DAN ATEŞKES ONAYI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Başkan Trump ve Özel Temsilci Witkoff’un Hamas’a, İsrail’in önceden onayladığı bir ateşkes teklifini sunduklarını teyit edebilirim. Taraflar arasındaki diplomatik temaslar sürüyor” diye belirtti. Hamas’ın açıklamasında, söz konusu teklifin örgütün ilgili birimleri tarafından “ciddi bir sorumluluk bilinciyle” değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca verilecek yanıtın, “Gazze’deki Filistin halkının menfaatlerini gözeten, insani yardımların erişimini kolaylaştıran ve kalıcı bir ateşkese zemin hazırlayan” nitelikte olacağı belirtildi.