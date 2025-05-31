Dünya

Hamas, ABD teklifini değerlendiriyor

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Ateşkes ÖNERİSİ TESPİT EDİLDİ

Hamas, dün yaptığı açıklamada, ABD aracılığıyla kendilerine iletilen ateşkes önerisini teslim aldığını doğruladı. Bugün yayımlanan yeni açıklamada ise, “Arabulucular vasıtasıyla bize ulaştırılan Witkoff’un teklifini, diğer Filistinli direniş hareketleriyle istişare ederek ele alıyoruz” denildi.

Beyaz SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Başkan Trump ve Özel Temsilci Witkoff’un Hamas’a, İsrail’in önceden onayladığı bir ateşkes teklifini sunduklarını teyit edebilirim. Taraflar arasındaki diplomatik temaslar sürüyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Hamas’ın açıklamasında, teklifin örgütün ilgili birimleri tarafından “ciddi bir sorumluluk bilinciyle” değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca verilecek yanıtın, “Gazze’deki Filistin halkının menfaatlerini gözeten, insani yardımların erişimini kolaylaştıran ve kalıcı bir ateşkese zemin hazırlayan” bir nitelikte olacağı ifade edildi.

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