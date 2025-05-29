Hamas, ABD Teklifini Eleştirdi

Hamas Üyesi Bassem Naim’in Açıklamaları

Hamas siyasi büro üyesi Bassem Naim, ABD’nin sunduğu yeni ateşkes teklifinin ölüm ve kıtlığın sürekleşmesi anlamına geldiğini ifade ediyor. Naim, bu teklifin savaşın ve kıtlığın sona ermesine dair hiçbir talebi karşılamadığını belirtiyor.

ABD’nin Ateşkes Teklifine Cevap

Perşembe günü birçok medya kuruluşuna demeç veren Naim, İsrail’in ABD’nin ateşkes önerisine yanıtının, “özünde ölüm ve kıtlığın devamı anlamına geldiğini” vurguluyor. “Başta savaşın ve kıtlığın durdurulması olmak üzere hiçbir talebi karşılamıyor” ifadelerini kullanan Naim, İsrail tarafından onaylanan ateşkes teklifinin Hamas’ın isteklerini karşılamadığını fakat öneriyi incelemeye devam ettiklerini aktarıyor.

Hamas’ın Ulusal Sorumluluk Vurgusu

Naim, Hamas’ın teklife yanıt verirken tam bir ulusal sorumluluk anlayışıyla hareket edeceğini açıklıyor.