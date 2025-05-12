Hamas, ABD’ye Esir Asker Verdi

HAMAS’IN ABD İLE ANLAŞMASI SONUCUNDA ESİR SERBEST BIRAKILDI

Hamas’ın Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı doğrudan görüşmeler sonucunda, Gazze’deki ABD-İsrail çifte vatandaşı olan esir asker, Kızılhaç heyetine teslim edilerek serbest bırakıldı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, çifte vatandaş olan esir asker Idan Alexander’ın özgürlüğüne kavuştuğunu açıkladı. Alexander’ın Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

KIZILHAÇ HEYETİ TESLİM ALDI

İsrail devlet televizyonu KAN, Alexander’ı teslim alan Kızılhaç heyetine ait araçların, Han Yunus bölgesinden ayrılırken çekilen görüntülerini yayınladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamalara göre, Kızılhaç ekiplerinden teslim alınan Alexander, ilk kabul noktasına ulaştı ve İsrail tarafına geçti. Gazze sınırındaki Reim bölgesine getirilen esir, burada ilk sağlık kontrolünden geçirildi.

AİLESİ VE YETKİLİLER KARŞILADI

İsrail devlet televizyonu KAN, serbest kalan esirin burada ailesinin yanı sıra ABD’den Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ve İsrail Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch’in karşılayacağını duyurdu. İlerleyen süreçte, Tel Aviv’deki Ichilov Hastanesi’nde detaylı sağlık kontrolünden geçecek olan esirin, annesi Yael Alexander’ın bildirdiğine göre sağlığının elvermesi durumunda ABD Başkanı Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmek üzere Katar’a gitmesi bekleniyor.