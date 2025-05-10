Hamas, ABD’yi suçlamalarını yalanladı

HAMAS’TAN ABD’YE YANIT

Hamas, Gazze Şeridi’ndeki insani yardımların kontrol altında olduğu yönündeki ABD suçlamalarını reddediyor. Cuma günü yapılan açıklamada, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin örgütü Gazze’deki insani yardımları denetlemekle itham etmesinin “gerçeğe aykırı” olduğu ifade edildi. Huckabee, Gazze’de yardımların özel şirketler vasıtasıyla dağıtılması için yeni bir sistem oluşturulduğunu belirtiyor ve bu sistemle Hamas’ın yardımları çalmasının önlenmeyi amaçladığını dile getiriyor.

FİLİSTİN ULUSAL KONSEYİ’NDEN CEVAP

Hamas, ABD’nin suçlamalarını “Gazze’de faaliyet gösteren tüm Birleşmiş Milletler kuruluşları ve ajansları tarafından ifşa edilen İsrail yalanlarının bir tekrarı” olarak değerlendiriyor. Hamas, “Büyükelçi, İsrail’in açık politikasıyla Gazze halkını yerinden etme ve boyun eğdirme planlarına desteklerini haklı göstermek için aynı yalanlara başvuruyor” diyor. Ayrıca, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh da yaptığı basın açıklamasında ABD’nin planını yalanlayarak, “Gazze’deki sınırlı insani yardımın dağıtımını uluslararası şirketlere emanet eden ABD planının insani yardım çalışmalarıyla hiçbir ilgisi yoktur” sözlerini kullanıyor. Fettuh, bu planı “Filistinlileri yerleşim bölgelerinde ve apartheid kamplarında tecrit etmeyi ve onları yaşamın en gerekli ihtiyaçlarından mahrum bırakmayı amaçlayan tehlikeli bir ırkçı proje” olarak nitelendiriyor.