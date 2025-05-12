Hamas, Asker Alexander’ı Serbest Bırakacak

HAMS’DAN SERBEST BIRAKMA DUYURUSU

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2023’ten bu yana Hamas tarafından rehin tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı asker Edan Alexander’ın serbest bırakılacağını açıkladı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, esir asker Alexander’ın yakında ailesiyle bir araya geleceğini belirtti ve bu gelişmenin gerçekleşmesine katkı sunanlara teşekkür etti. Başkan Trump, Hamas’ın Alexander’ı serbest bırakma kararını, ABD’nin yanı sıra arabulucu Katar ve Mısır’ın gösterdiği çabalara karşılık “iyi niyetle atılmış bir adım” olarak nitelendirdi. Bu olayın çatışmayı sonlandırmak için gereken ilk adımlardan biri olmasını umduğunu ifade eden Trump, “O kutlama gününü dört gözle bekliyorum.” şeklinde konuştu.

HAMAS’TAN ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Hamas, ABD yönetimiyle yaptığı görüşmeler sonrasında “ateşkesin sağlanması, Gazze’ye girişlerin açılması ve insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğindeki bu konuya çok olumlu yaklaştıklarını” ve ABD-İsrail çifte vatandaşı asker Alexander’ın serbest bırakılacağını bildirdi. ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da, Hamas’ın ateşkes görüşmelerini yeniden başlatma umuduyla Alexander’ı serbest bırakmayı kabul ettiğini doğruladı.

ALEXANDER’DAN ÇAĞRI

ABD-İsrail çifte vatandaşı asker Alexander, Hamas Hareketi’nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları tarafından yayınlanan bir videoda, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yalanlarının kurbanı olduğunu dile getirdi. Alexander, “Başkan Trump, senin beni buradan canlı çıkarmayı başaracağına inanmıştım. Neden Netanyahu’nun yalanlarının kurbanı oldun?” ifadelerini kullandı. Kassam Tugayları, Kasım 2024’te Trump’ın ABD başkanı seçilmesinin ardından ailesinin de onayıyla Alexander’ın, Trump’a seslendiği bir video daha yayınladı.