Hamas, Ateşkes İçin Değişiklik İstedi

HAMAS’IN ATEŞKES ÖNERİSİNE TALEPLERİ

Hamas’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ateşkes önerisinde 3 değişiklik talep ettiği iddia ediliyor. İsrail Hayom gazetesinin ismini vermediği bir ABD’li kaynağa dayandırdığı habere göre, Hamas, “serbest bırakılacak İsrailli esir ve serbest bırakılacak Filistinli tutuklu sayısı ile 60 günlük ateşkes” dahil olmak üzere anlaşmanın genel çerçevesini kabul ediyor. Haberde, Hamas’ın daha önceki 90 günlük ateşkes talebi ile kıyaslandığında tutumunda değişiklik gösterdiği ancak yine de ateşkes önerisinde 3 değişiklik istediği aktarılıyor.

HAMAS’IN TALEPLERİ

Hamas, “esirlerin serbest bırakılmasının 60. güne kadar devam etmesi, İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi için daha net bir takvim belirlenmesi ve ABD’nin, ateşkes önerisinin savaşı kesin olarak sonlandıracağına dair garanti vermesi” gibi taleplerde bulundu. Ayrıca, Hamas’ın ateşkes önerisini tam olarak kabul etmemiş olsa bile büyük oranda olumlu bir cevap verdiği kaydediliyor. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Witkoff’un önerisine verilen cevabın kalıcı bir ateşkesin sağlanması, Gazze Şeridi’nden tam bir geri çekilme ve Filistinlilere yönelik insani yardımların kesintisiz akışını temin etmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas’ın ateşkes teklifine verdiği cevabın “hiçbir şekilde kabul edilemez” olduğunu belirtti. Hamas’ın talepleri ve Witkoff’un yanıtı arasında çok önemli bir gerilim ve çelişki olduğu dikkat çekiyor. Taraflar arasındaki bu süreç, bölgedeki gerginliği ve çatışmaları etkilemeye devam ediyor.